Dramma sull’Aversana tir si ribalta e l’autista perde la vita

Nella tarda mattinata si è verificato un incidente sulla strada Aversana tra Pontecagnano e Battipaglia. Un tir si è ribaltato, causando la morte dell’autista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Non ci sono altre persone coinvolte e non sono stati segnalati altri feriti. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente nella tarda mattinata sulla strada Aversana che collega Pontecagnano a Battipaglia. A perdere la vita l’autista di un grosso tir che stava procedendo lungo la strada. Molto probabilmente l’uomo ha perso il controllo del mezzo che si è completamente ribaltato sulla carreggiata: l’uomo, 30 anni originario di Casalnuovo di Napoli, è purtroppo deceduto sul colpo schiacciato proprio dal mezzo. Illeso l’altro passeggero che era sul sedile accanto a quello dell’autista. Sul posto i soccorritori e volontari del Vopi insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che ora indagano su quanto accaduto. In questi momenti si sta procedendo alla messa in sicurezza della strada per permettere ad automobilisti di procedere lungo l’arteria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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