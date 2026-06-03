Dossier Mori | il piano per usare Ciancimino come informatore

Secondo il dossier Mori, gli inquirenti avevano strumenti per comunicare con l'ex assessore senza allontanarlo. Prima del suo arresto, gli furono consegnate mappe tecniche. Si ipotizza che ci fosse un piano per impiegare Ciancimino come informatore, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di comunicazione o sul contenuto delle mappe.

Come facevano gli inquirenti a comunicare con Ciancimino senza allontanarlo?. Quali mappe tecniche furono consegnate all'ex assessore prima del suo arresto?. Chi era l'intermediario che faceva transitare i messaggi con Riina?. Perché la strategia di Mori non ha prodotto i famosi papello?.? In Breve Incontri a Roma in via Villa Massimo tra Mori, De Donno e Ciancimino.. Consegna mappe servizi pubblici a Ciancimino il 18 dicembre 1992.. Colloquio investigativo autorizzato da Caselli presso il carcere di Rebibbia il 22-1-93.. Dottor Cinà identificato come intermediario tra Ciancimino e i corleonesi.. Il dossier di Mori: la gestione di Ciancimino e i contatti con i vertici di Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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