Dopo il 2 giugno quanto pesa lo spirito repubblicano | Politica divisiva è il Colle a unirci

Da quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il politologo dell’università di Perugia ha commentato che, nonostante l’anniversario, le assenze di alcuni leader politici suggeriscono divisioni. Dopo il 2 giugno, si evidenzia come lo spirito repubblicano non sia condiviso da tutti, e che il Colle sembri essere l’elemento unificante rimasto. La discussione si concentra sulla percezione di una politica divisiva e sulla mancanza di unità tra le figure di spicco del panorama nazionale.

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Roma, 3 giugno 2026 – Professor Alessandro Campi, politologo dell’università di Perugia, gli 80 anni della Repubblica si possono considerare festa unitaria di tutti gli italiani? "Le assenze di Schlein, Conte e Salvini indicano che probabilmente c’è qualche problema". Forse rispetto alla sola parata militare. "Di sicuro il quadro internazionale porta a dei distinguo, che rischiano però di essere capziosi. Per ragioni storiche e culturali, si pensi l’ethos cattolico rappresentato da Mattarella, l’Italia non è certo paese malato di militarismo. Lo è stata in passato, e più che altro in chiave retorico declamatoria. Siamo in armi proprio per difendere i valori di convivenza fondanti dell’ordinamento costituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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