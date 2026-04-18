Tutto su Comme Des Garçons Homme Plus Blazer Doppiopetto

Questo articolo riguarda il blazer doppiopetto della linea Homme Plus di Comme Des Garçons. Viene fornita una descrizione dettagliata del capo, evidenziando materiali e caratteristiche di design. È presente una nota di trasparenza riguardante l’uso di link di affiliazione, con l’indicazione che si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite quei link.

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