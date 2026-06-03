DJ Pandemonio Gianluca Manzieri ad Atripalda | la notte si balla in piazza
In piazza ad Atripalda, sarà DJ Pandemonio, alias Gianluca Manzieri, a concludere la prima serata dei festeggiamenti civili dedicati a Sant’Antonio di Padova. La manifestazione si svolge il 3 giugno 2026 e prevede un evento musicale con il noto DJ che anima la piazza con la sua performance. La serata è stata annunciata come parte delle celebrazioni di questa ricorrenza locale.
Avellino, 3 giugno 2026 — Sarà Gianluca Manzieri, in arte DJ Pandemonio, a chiudere in musica la prima serata dei festeggiamenti civili in onore di Sant'Antonio di Padova ad Atripalda. L'appuntamento è fissato per venerdì 12 giugno, a mezzanotte, in piazza Umberto I, nel cuore del comune irpino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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