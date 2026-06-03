DJ Pandemonio Gianluca Manzieri ad Atripalda | la notte si balla in piazza

Notizia in breve

In piazza ad Atripalda, sarà DJ Pandemonio, alias Gianluca Manzieri, a concludere la prima serata dei festeggiamenti civili dedicati a Sant’Antonio di Padova. La manifestazione si svolge il 3 giugno 2026 e prevede un evento musicale con il noto DJ che anima la piazza con la sua performance. La serata è stata annunciata come parte delle celebrazioni di questa ricorrenza locale.