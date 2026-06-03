Divulgare la cultura delle cure palliative | se ne parla in un convegno promosso dall' Università di Bologna

Durante un convegno promosso dall'Università di Bologna, si è discusso sull'importanza di diffondere la cultura delle cure palliative, con particolare attenzione alla formazione di giovani e futuri medici. L'evento fa parte di una serie dedicata a promuovere un approccio integrato in medicina palliativa, coprendo temi che vanno dalla pratica clinica alla ricerca nel settore.

Divulgare la cultura delle cure palliative, dalla clinica alla ricerca, soprattutto tra giovani e futuri medici è l’obiettivo della serie di convegni "Oltre la Malattia: l'Importanza di un Approccio Integrato in Medicina Palliativa”. Giunto alla sua seconda edizione, il convegno si svolgerà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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