Disagi d’inizio estate lotta a blatte e zanzare Definito piano straordinario del Comune

Il Comune ha avviato un piano straordinario per combattere blatte e zanzare in città. Le operazioni sono in corso per ridurre la presenza di insetti e alleviare i disagi alla popolazione. Le attività riguardano interventi di disinfestazione nelle aree più colpite. La lotta ai parassiti è stata avviata in vista dell’inizio dell’estate, con l’obiettivo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane.

GALLIPOLI - E’ uno dei disagi estivi più “fastidiosi” anche alla vista e per le conseguenze sotto il profilo igienico-sanitario. Una prima ondata di proteste e segnalazioni si è anche già levata in questi giorni, anche sulle piattaforme e i canali social, con l’arrivo del caldo, per chiedere. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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