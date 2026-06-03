Disabilità lavoro e inclusione | Fidapa Palermo-Mondello apre il confronto

Notizia in breve

Un convegno dedicato al rapporto tra disabilità e lavoro si terrà a Palermo. Verranno affrontati temi come il diritto delle persone con disabilità di accedere all’occupazione, gli accomodamenti necessari sul posto di lavoro e la tutela dei caregiver familiari. L'evento si concentrerà anche sulla creazione di modelli organizzativi più inclusivi, coinvolgendo esperti e rappresentanti delle associazioni di settore.