Disabilità lavoro e inclusione | Fidapa Palermo-Mondello apre il confronto
Un convegno dedicato al rapporto tra disabilità e lavoro si terrà a Palermo. Verranno affrontati temi come il diritto delle persone con disabilità di accedere all’occupazione, gli accomodamenti necessari sul posto di lavoro e la tutela dei caregiver familiari. L'evento si concentrerà anche sulla creazione di modelli organizzativi più inclusivi, coinvolgendo esperti e rappresentanti delle associazioni di settore.
Il diritto al lavoro delle persone con disabilità, gli accomodamenti ragionevoli, la tutela dei caregiver familiari e la costruzione di modelli organizzativi realmente inclusivi saranno al centro del convegno “Disabilità e lavoro. Inclusione ed uguaglianza. Il diritto agli accomodamenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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