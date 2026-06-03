In Alto Adige si praticano attività di digital detox come yoga nel bosco, meditazione e massaggi detox. Si possono anche accarezzare alpaca, il tutto con poche o nessuna notifica sui dispositivi digitali. Queste iniziative mirano a ridurre l’uso della tecnologia e favorire il relax. La proposta include esperienze di contatto con la natura e pratiche di benessere senza l’interferenza costante degli schermi. Le attività si svolgono in ambienti naturali per promuovere il distacco dalla connessione digitale.

Per quello che mi riguarda gli scorsi mesi un utilizzo più intenso del solito dei social ha contribuito a una sensazione di sovraccarico emotivo. Insomma, il momento di sfatare il cliché era giunto. Ho preparato lo zaino - dentro pochi vestiti, un libro (La generazione ansiosa di Jonathan Haidt) e il pc (già) - e sono partito: direzione altopiano del Renon, lì dove sorge l’Adler Lodge Ritten, esclusivo eco-rifugio punteggiato da laghetti di rane gracidanti, baite in legno e piscine a sfioro. Obiettivo: sperimentare la formula di digital detox proposta dal resort. Risultato? Lo scoprirete solo andando avanti con la lettura delle cinque cose che ho imparato (o di cui ho avuto conferma) durante il mio soggiorno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Digital detox in Alto Adige: cronaca di una fuga dall'iperconnessione

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