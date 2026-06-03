Il titolo dell’elaborato del 2013 di Grosso è “Atteggiamento, mentalità e motivazione… poi tattica e...”.

Cominciamo dalla fine: “Mi piacerebbe un giorno riuscire a rappresentare l’immagine di un allenatore vincente, ma la strada che voglio intraprendere per arrivare al traguardo è quella di iniziare ad essere un allenatore ‘convincente’”. Si conclude così la tesi di Fabio Grosso, presentata al centro tecnico di Coverciano nel 2013, al termine del master Uefa pro da allenatore. Uno dei migliori del corso destinato ai campioni del mondo del 2006, Grosso a breve dovrà ‘convincere’ Firenze, dopo averlo fatto nel Sassuolo. La tesi ha un titolo che indirizza subito l’argomento: “Atteggiamento, mentalità e motivazione. poi tattica e moduli”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dietro la tesi di Grosso a Coverciano: "Prima di essere vincente devo essere convincente"

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Si è discusso su X dei cosiddetti limiti della crescita, a partire dalla tesi secondo cui non può esistere una crescita infinita in un mondo di risorse finite. Non è una tesi né nuova né priva di conseguenze negative per l’umanità. Un paio di mesi fa con @CarloS x.com

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