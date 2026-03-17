Youssouf Fofana, centrocampista del Milan nato nel 1999, ha parlato in un’intervista riguardo alle sue ambizioni e alla sua attuale situazione con il club. Ha affermato di poter migliorare le sue prestazioni e ha sottolineato che prima di pensare ai Mondiali deve dimostrare il suo valore con il Milan. Ha anche fatto riferimento a un possibile rapporto con l’allenatore Allegri.

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe: ecco le sue dichiarazioni tra rossoneri e 'Bleus'. Sul cambio ruolo in Italia: «Non è stato necessariamente quello che si pensa. Il primo anno ci sono state due fasi, in primis ho imparato molto dal punto di vista tattico. Prima ero un giocatore più istintivo, oggi sono più disciplinato. Cerco di rispettare meglio le consegne, di leggere meglio il gioco. Cerco di fare ciò che serve alla squadra. Non è solo recuperare palloni. Bisogna anche saper costruire, aiutare i compagni, essere ben posizionati. Sono al servizio della squadra. Se l’allenatore dice qualcosa io sono a sua disposizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fofana: “Posso essere più efficace di così. Mondiali? Prima devo fare bene con il Milan”. E su Allegri …

Articoli correlati

Milan, le parole di Fofana post Bologna: “A livello fisico stavo bene, posso fare di più”Youssouf Fofana, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

Allegri in conferenza prima di Milan-Verona: “Fofana può e deve fare di più. Non c’è bisogno di cambiare…”Come di consuetudine, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa a Milanello la prossima partita di campionato...

Contenuti e approfondimenti su Fofana Posso essere più efficace di...

Temi più discussi: Intervista a Youssouf Fofana: Milan TV, 13 marzo 2026; Fofana rigenerato, possibile arma tattica per il derby: il francese si gioca il futuro al Milan; Fofana: Crediamo nello scudetto, siamo il Milan; Fofana deciso: Lo scudetto? Siamo il Milan, basta questo per crederci.

Fofana: Posso essere più efficace di così. Mondiale? Prima devo fare bene con il Milan. Su Allegri e il nuovo ruolo...Youssouf Fofana ha rilasciato un'intervista a L'Equipe nella quale ha parlato così del cambio di ruolo nel Milan, passando da regista davanti alla difesa a mezzala ... milannews.it

Sfogo Fofana: Ho cambiato ruolo per il Milan, ma non è il mio. E così mi sono giocato il MondialeIl centrocampista rossonero all'Equipe: Quando ti si dice che giocherai più alto, all'inizio sei pure contento, ma non è necessariamente ciò che voglio. Non credo di essere sufficientemente forte e s ... msn.com

#Pagelle #LazioMilan, i voti del @CorSport: @YFofana19_ spreca, @RafaeLeao7 mai in partita - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com

MILAN: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan, Pulisic, Leao. - facebook.com facebook