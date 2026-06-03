A Palazzo Moscova, il design ad alta velocità si presenta senza istruzioni scritte sui muri, né pannelli esplicativi lungo il percorso. L’installazione invita i visitatori a esplorare liberamente, senza indicazioni visive o testi esplicativi. Le pareti sono prive di scritte o segnali, lasciando spazio a un’esperienza visiva e sensoriale diretta. L’allestimento si concentra sulla fruizione spontanea, senza elementi informativi o didattici visibili lungo il percorso.

Nessuna istruzione scritta sul muro, né pannelli esplicativi da leggere in fila. A Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District, arte, intelligenza artificiale e tecnologia si sono intrecciate in un sistema aperto in cui il visitatore ha smesso di essere spettatore passivo ed è diventato parte attiva dell’opera stessa. Ogni visitatore è entrato nello spazio, ha interagito con un grande cerchio luminoso al centro del chiostro, selezionando parole che si sono trasformate in messaggi proiettati sulle pareti. Un gesto individuale che, frase dopo frase, è diventato linguaggio condiviso. È stata questa l’idea alla base di Y.O.U. – Your Own... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Frecciarossa. L'Alta Velocità.

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