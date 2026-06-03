Una giornata all’insegna del gusto, della cultura e dell’intrattenimento nel cuore delle Marche. Domenica, a partire dalle 16, piazzale San Michele e la suggestiva Rocca medievale ospiteranno " Calici a Mogliano ", a cura di Dimensione Futura (nella foto gli organizzatori), l’evento dedicato alle eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio. Un appuntamento pensato per celebrare il vino marchigiano attraverso un percorso ricco di esperienze, degustazioni e spettacoli. Ad aprire il programma sarà la masterclass dell’enologo Marco Fioretti, per approfondire la cultura del vino e conoscere da vicino le peculiarità delle produzioni locali. A seguire prenderà il via il tour di degustazione che coinvolgerà oltre 20 cantine e frantoi marchigiani, con kit degustazione e calice disponibili a partire da 10 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degustazioni e dibattiti sul vino. Domenica c’è "Calici a Mogliano"

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c'è un problema enorme. Ormai la competenza è andata a farsi benedire, conta solo fare il paladino di questo o quel personaggio. Avere ragione un giorno rispetto a questo o quel collega, ma di base non esistono più dibattiti seri. x.com

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