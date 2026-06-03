Decisione di Paladini senza un confronto

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il capogruppo del Partito Democratico ha rassegnato le dimissioni senza consultare la maggioranza. La decisione ha generato tensioni interne tra i membri del partito. Nessun confronto pubblico è stato avviato prima dell'annuncio. La questione ha portato a discussioni tra i componenti della coalizione. La situazione ha reso più difficile il coordinamento tra le diverse forze politiche coinvolte.

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Ancora scintille nella maggioranza dopo le dimissioni del capogruppo del Partito Democratico, Paolo Paladini. Ad accendere la miccia è il consigliere di maggioranza Giacomo Guida, che critica duramente la scelta: "Una decisione maturata in totale solitudine, senza un confronto con il partito e con i colleghi. Un assist alle opposizioni che ora parlano di fallimento totale". Guida difende i quattro anni di amministrazione, citando i traguardi su Pnrr, sociale e digitalizzazione, e conclude: "Il problema di Fabriano non è una battaglia interna alla maggioranza o la programmazione del cinema Montini, ma il futuro dei giovani. Il futuro si costruisce facendo squadra, non con i personalismi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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