decisione di paladini senza un confronto

Il capogruppo del Partito Democratico ha rassegnato le dimissioni senza consultare la maggioranza. La decisione ha generato tensioni interne tra i membri del partito. Nessun confronto pubblico è stato avviato prima dell'annuncio. La questione ha portato a discussioni tra i componenti della coalizione. La situazione ha reso più difficile il coordinamento tra le diverse forze politiche coinvolte.

Ancora scintille nella maggioranza dopo le dimissioni del capogruppo del Partito Democratico, Paolo Paladini. Ad accendere la miccia è il consigliere di maggioranza Giacomo Guida, che critica duramente la scelta: "Una decisione maturata in totale solitudine, senza un confronto con il partito e con i colleghi. Un assist alle opposizioni che ora parlano di fallimento totale". Guida difende i quattro anni di amministrazione, citando i traguardi su Pnrr, sociale e digitalizzazione, e conclude: "Il problema di Fabriano non è una battaglia interna alla maggioranza o la programmazione del cinema Montini, ma il futuro dei giovani. Il futuro si costruisce facendo squadra, non con i personalismi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Hopefully This Case Is Open And Shut

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Le decisioni possono rompere i giuramenti dei compagni paladini? reddit

Ai paladini di #stasi colpevole a tutti i costi....non vi sembra di avere alzato troppo l'asticella? Non vi sembra che queste palate di fango facciano male alla giustizia e alla memoria della povera #chiarapoggi? #garlasco #ore14sera @Rita_Cavallaro x.com

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