Debora Montanari presenta il nuovo romanzo Al di là della notte
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Sabato 6 giugno, alle ore 17,30, la libreria Mondadori Bookstore di Forlì in corso della Repubblica, 144 ospiterà la presentazione del libro “Al di là della notte” di Riccardo Edizioni. L'ultimo lavoro letterario della scrittrice Debora Montanari che dialogherà per l'occasione con laprofessoressa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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