Debora Montanari presenta il nuovo romanzo Al di là della notte

Da forlitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 6 giugno, alle ore 17,30, la libreria Mondadori Bookstore di Forlì in corso della Repubblica, 144 ospiterà la presentazione del libro “Al di là della notte” di Riccardo Edizioni. L'ultimo lavoro letterario della scrittrice Debora Montanari che dialogherà per l'occasione con laprofessoressa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Narni, la giornalista Tiziana Ferrario presenta il nuovo libro: “Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff"Sabato 18 aprile alle 18 a Narni Scalo si terrà la presentazione del nuovo libro della giornalista Tiziana Ferrario intitolato \

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web