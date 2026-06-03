Lula ha annunciato di preparare una risposta ufficiale alla proposta degli Stati Uniti di imporre dazi al 37,5%. Prima dell'annuncio, l’ex presidente ha incontrato un rappresentante dell'amministrazione americana. La proposta di dazi riguarda un aumento delle tariffe commerciali e ha suscitato una reazione ufficiale da parte del governo brasiliano. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di risposta o sui contenuti della stessa.

Come risponderà Lula alla proposta di dazi del 37,5%?. Chi ha incontrato Trump prima dell'annuncio delle nuove tariffe?. Perché Lula accusa Marco Rubio di ostilità verso l'America Latina?. Quali strumenti legali userà il Brasile per difendere gli interessi nazionali?.? In Breve Lula accusa Marco Rubio di condotta ostile verso l'America Latina. Riferimento al golpe del 1964 per contestare l'approccio statunitense. Accuse di tradimento verso esponenti legati alla famiglia Bolsonaro. Finestra negoziale di trenta giorni concordata precedentemente alla Casa Bianca. Lula contesta la proposta di nuovi dazi statunitensi e pianifica una risposta ufficiale a Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Dazi USA al 37,5%: Lula contesta Trump e prepara una risposta ufficiale

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