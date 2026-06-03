La Guardia di Finanza ha sequestrato carburante e verificato diversi impianti di distribuzione nel territorio di Benevento e provincia. Durante i controlli, sono stati riscontrati problemi di qualità del gasolio, che hanno causato danni al motore di un’auto. Le verifiche sono state estese a numerose stazioni di servizio, con ispezioni mirate a garantire la conformità alle norme. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sanzioni o interventi successivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo nei confronti degli impianti di distribuzione carburanti,la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha effettuato numerose attività ispettive a Benevento e nella provincia. In particolare, militari del Gruppo di Benevento sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità 117 da parte di un cittadino il quale ha riferito che, dopo aver effettuato il rifornimento presso un impianto di distribuzione carburanti a Benevento, aveva subito dei danni al motore della propria autovettura. Pertanto, è stato effettuato un controllo nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi presso il predetto esercizio commerciale ed eseguito un prelevamento di campioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Danni al motore di una vettura a causa della qualità del gasolio: sequestro della GdF

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