daniel radcliffe ha spiegato con un divertente aneddoto che il figlio ignora che sia harry potter

Il figlio di Daniel Radcliffe non conosce ancora la fama del padre come Harry Potter. Radcliffe ha raccontato in modo scherzoso che il bambino non ha idea del successo che ha raggiunto grazie alla serie di film. L’attore britannico desidera mantenere questa normalità e spera che il figlio non venga ancora influenzato dalla popolarità. Radcliffe ha anche detto di voler proteggere il figlio da eventuali pressioni legate alla celebrità.

Il figlio di Daniel Radcliffe non ha ancora alcuna idea della straordinaria popolarità del padre. E l’attore britannico, diventato celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Harry Potter, spera di preservare questa normalità il più a lungo possibile. In una recente intervista concessa a People, Radcliffe ha raccontato un episodio tenero e divertente vissuto in famiglia insieme alla compagna Erin Darke e al loro bambino, nato nell’aprile 2023. Mentre la coppia stava guardando le Olimpiadi invernali in televisione, sullo schermo è apparso improvvisamente uno spot promozionale dello spettacolo teatrale di Broadway Every Brilliant Thing, interpretato proprio dall’attore 36enne. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Daniel Radcliffe Worries About the Aftermath While Eating Spicy Wings | Hot Ones

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