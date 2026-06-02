L'attore britannico di 36 anni ha dichiarato di voler tenere segreta la notorietà derivante dal suo ruolo in Harry Potter, per proteggere il figlio di 3 anni, nato dalla relazione con una collega. Ha spiegato di sperare di mantenere il bambino all’oscuro della fama il più a lungo possibile, senza che abbia conoscenza del suo lavoro nel cinema. Il bambino non ha ancora idea del successo del genitore nel settore dello spettacolo.

In un’intervista esclusiva rilasciata al magazine People, Daniel Radcliffe ha rievocato un momento familiare tenero e spiazzante. Mentre guardava le Olimpiadi invernali con la compagna e attrice Erin Darke, il loro bambino (nato nell’aprile 2023) ha visto improvvisamente il padre comparire in uno spot promozionale dello spettacolo di Broadway Every Brilliant Thing. «Ero uscito dalla stanza e a un certo punto è partita la pubblicità. Lui non ha mai visto i miei film, non ha alcuna consapevolezza di tutto questo mondo», ha raccontato Daniel Radcliffe. «Ha detto, con un tono interrogativo, come se temesse di aver sbagliato: “Dada?”. Poi ha aggiunto: “È andato via?” perché pensava che, visto che ero uscito dalla stanza, fossi apparso e poi scomparso dalla tv». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il figlio di Daniel Radcliffe non ha la minima idea che suo padre sia famoso e la star di Harry Potter spera di riuscire a mantenerlo all’oscuro il più a lungo possibile

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