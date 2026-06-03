Uno studio rivela che il consumo di carne, tra bistecche e salumi, è associato a rischi di tumore e impatti ambientali. In alcune città europee, come Amsterdam, sono state adottate restrizioni sul consumo di carne, mentre altre regioni continuano a promuovere diete carnivore. Le ricerche evidenziano anche l’aumento di diete basate esclusivamente su prodotti animali. La discussione pubblica si intensifica, con decisioni legislative che variano tra restrizioni e promozione di alternative vegetali.

I l mondo si divide sempre di più anche sulla carne. Se ad Amsterdam è stata vietata dal primo maggio qualsiasi pubblicità negli spazi pubblici di hamburger, salumi o pollo arrosto per limitare l’impatto dell’alimentazione sul riscaldamento globale, a Nashville, nel Tennessee, si è appena conclusa Meatstock, la convention di carnivori che considerano le bistecche una medicina. «Parlando tra loro davanti a petto di manzo intinto nel burro e tazze di latte crudo, i presenti hanno condiviso quelle che chiamavano le loro “testimonianze”, descrivendo come credevano che la dieta carnivora avesse guarito una vasta gamma di disturbi, tra cui artrite, malattie mentali e diabete», si legge sulla cronaca del New York Times. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle bistecche ai salumi, fino alle nuove diete carnivore: ecco cosa dicono gli studi su salute, tumori, ambiente e consumo di carne

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