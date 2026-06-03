Dall' Appennino fino alla Germania | parte dalla Toscana la scoperta che riscrive le migrazioni dei pipistrelli

Da firenzetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ricerca scientifica condotta in Toscana ha individuato percorsi di migrazione dei pipistrelli che vanno dall’Appennino fino alla Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. I dati raccolti potrebbero modificare le attuali conoscenze sui tragitti migratori di questi mammiferi in Europa. La scoperta si basa su osservazioni e analisi di spostamenti di pipistrelli lungo le rotte che collegano l’Italia centrale con il nord Europa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dall’Appennino pistoiese fino alla Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. Parte dalla Toscana una scoperta scientifica che potrebbe aiutare a riscrivere le conoscenze sulle migrazioni dei pipistrelli europei. Protagonista è Ina, una femmina di Nottola di Leisler, monitorata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La storia geologica dellItalia da 250 milioni di anni fa ad oggi

Video La storia geologica dellItalia da 250 milioni di anni fa ad oggi

Notizie e thread social correlati

Alla scoperta dei pipistrelli. Cetona, natura protagonistaI pipistrelli spesso vengono fraintesi e associati a immagini stereotipate che non corrispondono alla realtà.

Argomenti più discussi: Dall'Appennino fino alla Germania: parte dalla Toscana la scoperta che riscrive le migrazioni dei pipistrelli; Dal cammino alla musica col festival dell’Appennino; Il viaggio della pipistrella Ina dall’appennino alla Baviera tracciato da Oasi Dymo e Cnr; Festival dell’Appennino, sabato 6 giugno a Tolentino e domenica 7 giugno a Teramo.

Dall’Appennino fino alla valle Versa, la provincia sotto la neveVARZI. Oltre 25 centimetri di neve sull'Appennino, circa 10 nella zona tra Bagnaria, Varzi e la fascia collinare della Val Versa e una spolverata che è arrivata ad imbiancare anche Rivanazzano, Salice ... laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web