Dall' Appennino fino alla Germania | parte dalla Toscana la scoperta che riscrive le migrazioni dei pipistrelli
Una ricerca scientifica condotta in Toscana ha individuato percorsi di migrazione dei pipistrelli che vanno dall’Appennino fino alla Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. I dati raccolti potrebbero modificare le attuali conoscenze sui tragitti migratori di questi mammiferi in Europa. La scoperta si basa su osservazioni e analisi di spostamenti di pipistrelli lungo le rotte che collegano l’Italia centrale con il nord Europa.
Dall’Appennino pistoiese fino alla Germania, attraversando l’Italia e superando le Alpi. Parte dalla Toscana una scoperta scientifica che potrebbe aiutare a riscrivere le conoscenze sulle migrazioni dei pipistrelli europei. Protagonista è Ina, una femmina di Nottola di Leisler, monitorata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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