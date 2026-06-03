Dalla mummia all’industria il corpo di Ötzi ospita vita | ecco perché serve alla scienza

Un nuovo studio ha rilevato che il corpo di Ötzi, la mummia preservata nelle Alpi, ospita ancora un ecosistema di microrganismi attivi. Ricercatori dell’Istituto per lo studio delle mummie hanno pubblicato i risultati su Microbiome, evidenziando la presenza di microbi vivi che contribuiscono a una forma di vita all’interno del corpo conservato.

Il corpo di Ötzi ospita ancora della vita. È questa la nuova scoperta dei ricercatori dell’Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research che, in uno studio pubblicato sulla rivista Microbiome, rivelano la presenza di un ecosistema di microrganismi ancora attivo, che rende di fatto la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Gli scienziati hanno scoperto che il lievito è cresciuto negli intestini di una mummia congelata chiamata Ötzi, l'Uomo di Similaun, per migliaia di anni, e hanno detto all'AFP di averlo usato per fare un pane a lievitazione naturale, pubblicando le loro scoperte ne reddit