Un imprenditore ha proposto di applicare un modello simile a quello della Fiat per gestire la pesca collettiva in Sardegna. La proposta mira a migliorare la distribuzione e il controllo delle quote di pesca, attualmente gestite dai grossisti. Questa situazione limita i guadagni dei pescatori, che devono rispettare restrizioni imposte dai grossisti stessi. La proposta si concentra sulla creazione di un sistema di gestione condivisa, con l’obiettivo di favorire un’equa distribuzione delle risorse.

Come può la logica della Fiat salvare i fondali sardi?. Perché il controllo dei grossisti impediva ai pescatori di guadagnare?. Come ha fatto una tecnica di ripopolamento a triplicare le aragoste?. Perché la produzione di Su Pallosu è crollata da 13 tonnellate?.? In Breve L'alleanza con il biologo Angelo Cau aumentò la biomassa del 600-700%. La cooperativa di Su Pallosu passò da 35 a soli 6 pescatori attivi. Produzione di aragoste crollata da 13 tonnellate a circa 400 chili stagionali. Il progetto di ripopolamento fu finanziato dal Ministero dell'Ambiente con 120 milioni. Dalle officine torinesi alle coste di Su Pallosu: la sfida di Gianni Usai per un mare collettivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Fiat al mare: la sfida di Usai per la pesca collettiva in Sardegna

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