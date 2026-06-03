Dai neri d' Italia agli antiabortisti passando per la rete antifà | il 13 giugno cortei e manifestazioni nel centro di Roma

Il 13 giugno è probabilmente segnato in rosso sul calendario della Prefettura e della Questura di Roma. In un solo giorno, infatti, si svolgeranno tre differenti cortei, la presentazione di un partito e la quindicesima edizione del festival musicale di estrema destra legato a CasaPound e alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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