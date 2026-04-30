Flotilla manifestazioni e piazze piene in tutta Italia Da Roma a Milano da Firenze e Torino | le foto e gli slogan dei cortei

In diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze e Torino, si sono svolte numerose manifestazioni in risposta all’abbordaggio della nave della Flotilla. Le proteste hanno coinvolto piazze e cortei, con manifestanti che hanno esposto slogan e mostrato foto a sostegno delle loro ragioni. L’evento ha scatenato una mobilitazione nazionale, chiamata dall’associazione Global Sumud Italia.

Decine di manifestazioni in tutta Italia dopo l’abbordaggio illegale della Global Sumud Flotilla e dopo l’appello alla mobilitazione lanciato da Global Sumud Italia. Da Roma e Milano a Torino e Firenze, passando per Bologna, Verona, Ancona: tantissimi Comuni in Italia si sono mobilitati con grande partecipazione dopo l’abbordaggio nella notte in acque internazionali, al largo delle coste di Creta. 22 imbarcazioni delle 58 in rotta per Gaza sono state intercettate e 175 attivisti di diverse nazionalità – tra cui 23 italiani – sono stati fermati e trasferiti a bordo di una nave militare israeliana Roma “La misura è colma per chi commette atti di pirateria in barba a qualsiasi norma internazionale e nell’impunità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, manifestazioni e piazze piene in tutta Italia. Da Roma a Milano, da Firenze e Torino: le foto e gli slogan dei cortei Notizie correlate Manifestazioni 25 aprile, in diretta i cortei in Italia: piazze, eventi e celebrazioni tra Milano, Roma a NapoliLe ultime notizie in diretta dalle piazze italiane con le manifestazioni del 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione: a Roma l'omaggio... Leggi anche: Iran, slogan choc degli studenti contro gli Ayatollah: "Le tombe sono piene" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela; Flotilla, Israele sequestra navi e 175 attivisti; La Commissione UE: Sconsigliamo a Flotilla di andare a Gaza; La Flotilla riparte verso Gaza - Unimondo. Al Colosseo manifestazione per la Global Sumud flotillaMilano, 30 apr. (askanews) - Giù le mani dalla flotilla, urlano i manifestanti davanti al Colosseo. In migliaia si sono dati appuntamento a Roma, ma anche in tante altre città italiane, per un corte ... libero.it Da presidio a corteo: la Flotilla provoca mobilitazioni a Roma e BariUn presidio romano per la Flotilla è diventato un ampio corteo lungo i Fori Imperiali; nel frattempo a Bari si prepara una mobilitazione dopo il presunto intervento sulla nave umanitaria ... notizie.it Ieri sera, un nuovo attacco alla flotilla. L’ennesima intimidazione fascista che non è che un piccolo esempio di quanto ogni giorno succede in Palestina. Non ci sorprende l’arroganza del regime sionista che colpisce con un atto di infame pirateria le nostre com - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Gli attivisti della Flotilla saranno rilasciati in Grecia nelle prossime ore. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar #ANSA x.com