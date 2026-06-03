La polizia di Bologna ha effettuato due interventi nel parco cittadino, arrestando un uomo vestito da personaggio di fantasia e un altro che tentava di fuggire con droga. Entrambi sono stati fermati durante operazioni mirate contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e strumenti usati per il traffico. Le operazioni fanno parte di un’azione continua contro il traffico di droga in varie zone della città.

Bologna, 3 giugno 2026 - Prosegue senza sosta l’azione della polizia di Bologna nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di due distinte operazioni condotte negli ultimi giorni dagli uomini della Squadra Mobile e dalle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono state arrestate due persone e sequestrati oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, nonché quasi 2.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. La prima operazione si è svolta all’interno del cosiddetto Palazzaccio di via Maserati, stabile abbandonato da tempo, noto alle forze dell’ordine quale punto di riferimento per attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Tarzan al pusher in fuga nel parco: doppio colpo contro lo spaccio

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