Da Mirandola a Roma La sindaca | Un onore

A pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo Municipio, la sindaca ha partecipato a Roma, dichiarando che rappresenta un onore. La cerimonia si è svolta in presenza di varie autorità e cittadini, con interventi che hanno sottolineato l’importanza dell’evento. La sindaca ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’edificio, evidenziando il valore simbolico per la comunità locale. La visita ufficiale si è conclusa con un pranzo di lavoro.

A pochi giorni dall’inaugurazione del Municipio la città di Mirandola, che in quella occasione ha ricevuto una lunga lettera da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto anch’essa – come altre città della Regione Emilia-Romagna – l’onore e la soddisfazione di sfilare davanti al Presidente della Repubblica e delle altre maggiori autorità dello Stato, durante la cerimonia tenutasi ieri ai Fori Imperiali. A rappresentare la comunità mirandolese – che riversò un gran numero di voti nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 a favore della Repubblica (oltre 75%) – c’era la prima cittadina, la sindaca Letizia Budri. "Partecipare alla parata del 2 giugno a Roma nell’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica – ha commentato Budri – è stato un onore e una grande emozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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