Mirandola ricorda le vittime del rogo di via Roma nel settimo anniversario

A sette anni dall’incendio doloso che nel maggio 2019 distrusse l’ex sede del Comando di Polizia Locale di Via Roma, la comunità di Mirandola si riunisce per ricordare le vittime di quel tragico episodio. La notte tra il 20 e il 21 maggio di sette anni fa, un incendio provocò danni ingenti all’edificio, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. La commemorazione si svolge ogni anno per mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto.

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio 2019, un incendio doloso colpì l'ex sede del Comando di Polizia Locale di Via Roma, provocando una tragedia che segnò profondamente la comunità di Mirandola. A causa del fumo sprigionato dal rogo persero la vita Marta Goldoni e Yaroslava Kryvoruchko. Nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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