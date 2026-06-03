Il cambiamento climatico potrebbe causare danni alle infrastrutture italiane fino a 5 miliardi di euro all'anno entro il 2050. Secondo stime recenti, l'aumento di eventi meteorologici estremi e fenomeni climatici intensi potrebbe influire significativamente sulla rete di strade, ponti, ferrovie e altre strutture pubbliche e private. La proiezione si basa su analisi di esperti che prevedono un incremento dei danni economici legati a condizioni climatiche più estreme.

Il rischio del cambiamento climatico si farà sentire. E i danni diretti alle infrastrutture italiane potrebbero raggiungere i 5 miliardi annui entro il 2050. Non solo, a seconda delle situazioni potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del Pil compresa tra l’1,6% e il 6% entro il 2050. Eppure tra le Pmi italiane solo il 14% ha adottato misure per la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. A delineare quadro e orizzonte è il report di Deloitte “Il rischio climatico in Italia. Dagli scenari alle proposte di intervento”. Uno studio,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilsole24ore.com - Crisi climatica, danni in Italia per le infrastrutture fino a 5 miliardi l’anno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciclone Harry in Sicilia, oltre 1 miliardo di danni - 1Mattina News 23/01/2026

Notizie e thread social correlati

Crisi climatica e danni miliardari: Sicilia tra le aree più colpite, Santa Teresa di Riva prova a rinascereLa Sicilia è tra le aree più colpite dalla crisi climatica e dai danni miliardari causati da eventi estremi.

Crisi idrica, all’Italia costa 13 miliardi l’annoSecondo il Libro Bianco 2026 della Community Valore Acqua del think tank Teha Group, l’Italia affronta una crisi idrica che comporta un costo di...

Temi più discussi: Senti già la crisi climatica?; Tuvalu prova a sopravvivere alla crisi climatica; Crisi climatica e danni miliardari: Sicilia tra le aree più colpite, Santa Teresa di Riva prova a rinascere; L’Onu vota l’obbligo alla mitigazione ma le PM10 scuriscono i ghiacci polari.

Crisi climatica in Puglia, Greenpeace a Bari con l’installazione-museo 'Gea 2076': In dieci anni oltre mezzo miliardo di danni solo per frane e alluvioni x.com

La crisi non è un miraggio: danni monstre a causa del cambiamento climatico. Le cifreIl rischio climatico rappresenta sempre più una variabile strutturale per la competitività del Paese e i danni diretti alle infrastrutture italiane ... affaritaliani.it

Ti capita mai di sentirti in conflitto su quanto i singoli sforzi di conservazione sembrino avere poca importanza rispetto ai danni su scala industriale? reddit

Crisi climatica in Puglia, Greenpeace a Bari con GEA 2076L’installazione-museo in Corso Vittorio Emanuele. In Puglia in dieci anni oltre mezzo miliardo di danni solo per frane e alluvioni Ammontano a oltre mezzo miliardo di euro i danni causati soltanto da ... ambienteambienti.com