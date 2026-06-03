Credito d’imposta sui macchinari occhio alla data per la richiesta del rimborso | azienda perde oltre 70mila euro

Notizia in breve

Un’azienda ha perso oltre 70mila euro di credito d’imposta sui macchinari perché ha presentato la richiesta dopo la scadenza prevista dalla legge. La normativa stabilisce infatti che il rimborso è concessa solo per investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge stessa. Se l’acquisto è stato fatto prima di quella data, il credito non viene riconosciuto. La differenza tra il momento dell’investimento e la richiesta è determinante.