Nelle ultime ore si è tenuto un Consiglio generale straordinario di Anita, convocato per discutere delle difficoltà legate all’aumento dei prezzi dei carburanti e delle conseguenze sul settore. Durante l’incontro si è approfondito anche il tema di un credito d’imposta destinato a recuperare il mancato rimborso delle accise. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese e degli enti coinvolti, con l’obiettivo di analizzare le misure in atto.

Nelle scorse ore ho presieduto il Consiglio generale straordinario di Anita, convocato per affrontare il tema del caro carburanti e le gravi ricadute che questo sta producendo sul settore, incidendo direttamente sull’equilibrio economico e finanziario delle imprese. Dalla discussione è emersa con chiarezza l’esigenza di restituire alle imprese quanto la crisi gli sta sottraendo, a partire dal mancato rimborso delle accise conseguente al taglio. Lo riteniamo un atto dovuto da parte del Governo, un atto di giustizia: se è necessario calmierare il prezzo dei carburanti alla pompa a vantaggio dei cittadini, è altrettanto urgente rimediare al danno arrecato alle imprese con il parco veicolare più moderno e sostenibile, che beneficiano da anni del rimborso delle accise secondo le regole europee.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un credito d’imposta per recuperare il mancato rimborso delle accise. Scrive Morelli (Anita)

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