Il Viminale ha annunciato che il terrorismo in Italia si presenta ora sotto forma di attacchi isolati e di piccole cellule, piuttosto che attraverso grandi organizzazioni strutturate. Le recenti operazioni di polizia svolte nelle ultime settimane hanno confermato questa tendenza. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma non ci sono state evidenze di gruppi organizzati con strutture complesse. La lotta al terrorismo si concentra ora su interventi mirati contro singoli soggetti e gruppi di piccole dimensioni.

Come le operazioni di polizia andate in scena nelle ultime settimane ha plasticamente dimostrato, la minaccia terroristica in Italia non si manifesta più attraverso grandi organizzazioni strutturate come nei primi anni duemila. Lo scenario è infatti completamente mutato, costituendosi all'interno di percorsi di radicalizzazione individuale, reti digitali e gruppi estremisti che trovano nel web il principale terreno di reclutamento. E ciò non da oggi, ma da ormai più di un lustro. Le autorità italiane, con il Ministero dell'Interno in prima fila, si è adeguato a tale significativo cambiamento, rivedendo a loro volta le modalità d'intervento e prevenzione, fin'ora con ottimi risultati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Terrorismo.

© Iltempo.it - Così il Viminale sta combattendo il nuovo terrorismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Istat affonda gli scioperanti, Meloni esulta: «269mila occupati in più, la destra sta combattendo il precariato»Secondo i dati Istat, ad aprile in Italia ci sono stati 24 milioni e 337mila occupati, con un tasso di occupazione del 63,1%, il più alto mai...

Il ricatto allo Stato. Così gli anarchici “salutano” sul web i compagni morti “combattendo”Sul web, gli anarchici hanno diffuso un messaggio in cui esprimono solidarietà ai compagni morti al Parco degli Acquedotti e definiscono il loro...

Si parla di: Il piano del governo: Ora sei nuovi Cpr in tutta Italia.

I cittadini eroi. Il Viminale valuta un riconoscimentoSi starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini ‘eroi’ di Modena. Secondo quanto si è appreso nella serata di ieri, il Viminale sta facendo un’istruttoria per valutare quali sono le persone ... ilrestodelcarlino.it

Turismo, il Viminale: Nel 2025 boom di visitatori in ItaliaNel 2025 si è registrato un rilevante aumento del turismo in tutta Italia. È quanto emerge dai dati della piattaforma ‘Alloggiati web’ del Ministero dell’Interno, che consente alle strutture ricettive ... lapresse.it