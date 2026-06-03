Cosenza donna accoltellata dopo agguato sotto casa | un fermo

Una donna è stata accoltellata in seguito a un'aggressione sotto casa. Un uomo, conosciuto della vittima, è stato fermato dagli investigatori. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe tentato ripetutamente di convincerla a fare qualcosa, ma i dettagli sul motivo dell'aggressione non sono stati resi noti. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale; le sue condizioni non sono state specificate. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i motivi dell'agguato.

Una donna è stata accoltellata dopo un agguato sotto casa a Cosenza. Un 30enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo quanto emerso, l'uomo, conoscente della vittima, avrebbe più volte cercato di convincerla a intraprendere una relazione sentimentale, nonostante i ripetuti rifiuti. La notte dell'aggressione, l'avrebbe attesa al rientro a casa. La giovane, accortasi della sua presenza, avrebbe tentato invano di dissuaderlo. L'indagato, dopo averle sottratto il cellulare, l'avrebbe quindi colpita ripetutamente con un coltello al volto e alla schiena, arrivando anche a tentare di strangolarla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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