cosa vedere a manfredonia in un giorno

Una giornata a Manfredonia permette di esplorare il centro storico, il castello e la basilica. Si può passeggiare tra le vie antiche, ammirare le mura del castello che si affacciano sul mare e visitare la basilica, punto di riferimento della città. Il mare offre scorci panoramici, mentre il centro storico conserva edifici e angoli che raccontano la storia locale. Un itinerario che combina cultura, paesaggi e sapori.

Arrivare a Manfredonia e limitarsi a una passeggiata sul mare sarebbe un errore. Il colpo d’occhio del golfo è forte, certo, ma la città sipontina si capisce davvero solo mettendo insieme centro storico, archeologia, spiritualità, porto e quartieri che raccontano una storia lunga e tutt’altro che lineare. Se state cercando cosa vedere a Manfredonia, la buona notizia è questa: molti luoghi simbolo sono vicini tra loro e si possono visitare anche in una giornata ben organizzata. Cosa vedere a Manfredonia partendo dal centro Il punto di partenza più naturale è il Castello Svevo-Angioino-Aragonese, che domina il profilo urbano e resta uno dei riferimenti visivi più riconoscibili della città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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