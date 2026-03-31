Lavoro del docente tra crisi e problemi | Esco da scuola come da una battaglia ogni santo giorno Mandateci i genitori voglio vedere quanto durano Cosa dicono i social

Gli insegnanti esprimono sui social il loro disagio riguardo al lavoro quotidiano nelle scuole. Alcuni affermano di uscire da scuola come se avessero combattuto una battaglia ogni giorno, mentre altri chiedono l'intervento dei genitori per verificare le difficoltà affrontate. Il dibattito online mette in luce le tensioni e i problemi legati alla professione docente.

Un intenso dibattito social rivela il malessere degli insegnanti, divisi tra forte passione educativa, peso burocratico e richieste sociali impossibili L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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