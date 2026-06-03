corpo di sinner

L’Italia viene descritta come un paese in cui si mescolano spiritualità e materialità, con un forte interesse per gli aspetti più mondani della vita e per il corpo. La frase suggerisce una connessione tra la dimensione spirituale e quella fisica, indicando una cultura che valorizza sia gli aspetti spirituali sia quelli corporei, senza distinguere nettamente tra i due. La descrizione si concentra su questa dualità, evidenziando come essa caratterizzi l’approccio culturale del paese.

L’Italia, concedetemi l'espressione, è spiritualmente un Paese della carne. Inteso come interesse verso gli aspetti più mondani della vita, ma anche come spiritualità che ha a che fare materialmente con il corpo. Pensiamo, per dirne una tra tante, il culto delle reliquie, a partire dal sangue di San Gennaro o, per fare un esempio più vicino a me, il dito di San Canio custodito in chissà quale segreta della chiesa di Calitri, Avellino. È per questo - non solo per questo, ovviamente - che il corpo in Italia genera molto dibattito e figuriamoci se a questo dibattito possono sfuggire gli atleti, che col corpo ci lavorano. Quanti ne abbiamo visti negli anni di atleti italiani sulla cresta dell’onda, messi sopra una tavola operatoria e dissezionati a corpo vivo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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