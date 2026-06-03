Contratti pirata l’allarme delle categorie in Piemonte

Le associazioni di categoria in Piemonte segnalano un aumento dei contratti pirata, che danneggiano lavoratori e imprese rispettose delle norme. Secondo le fonti, queste pratiche illegali riducono la tutela dei lavoratori e creano concorrenza sleale nel mercato. Le segnalazioni riguardano settori come edilizia, trasporti e servizi, con un incremento delle irregolarità riscontrate negli ultimi mesi. Le autorità stanno intensificando i controlli per contrastare questa tendenza.

Contratti pirata, l’allarme delle categorie: “Così si penalizzano lavoratori e imprese corrette”. Il tema dei Contratti pirata è tornato al centro del dibattito istituzionale piemontese durante l’audizione della Terza Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Claudio Sacchetto e convocata su richiesta della consigliera Alessandra Binzoni. Un confronto che ha riunito le principali organizzazioni di categoria del territorio per analizzare un fenomeno che, secondo gli intervenuti, sta minando la qualità del lavoro e la leale concorrenza tra imprese. A rappresentare il mondo del commercio, del turismo e dell’artigianato sono stati Marco Gossa (Confcommercio Piemonte), Carlo Alberto Carpignano (Ascom Torino), Giancarlo Banchieri (Confesercenti Piemonte) e Giovanni Genovesio (Cna e Confartigianato Piemonte). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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