Consiglio regionale della Calabria si torna in aula | i punti all' ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Calabria si riunisce di nuovo in aula per discutere diversi punti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti in agenda ci sono il rendiconto finanziario, le modifiche alla normativa sui consorzi di bonifica, questioni sulla sicurezza stradale e le nomine di competenza dell’Assemblea. La seduta si svolge con l’obiettivo di approvare le varie delibere e aggiornare le procedure in diversi settori. La riunione si svolge in un clima di lavoro normale, senza particolari tensioni.
Dal rendiconto finanziario del Consiglio regionale alle modifiche sulla disciplina dei consorzi di bonifica, fino alla sicurezza stradale e alle nomine di competenza dell’Assemblea. Sono questi alcuni dei temi al centro della seduta del Consiglio regionale della Calabria, convocata dal Presidente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Consiglio Comunale di Reggio Calabria - 8 Aprile 2026 prima convocazione
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