Consiglio regionale della Calabria si torna in aula | i punti all' ordine del giorno

Notizia in breve

Il Consiglio regionale della Calabria si riunisce di nuovo in aula per discutere diversi punti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti in agenda ci sono il rendiconto finanziario, le modifiche alla normativa sui consorzi di bonifica, questioni sulla sicurezza stradale e le nomine di competenza dell’Assemblea. La seduta si svolge con l’obiettivo di approvare le varie delibere e aggiornare le procedure in diversi settori. La riunione si svolge in un clima di lavoro normale, senza particolari tensioni.