Conferenza di Luca Nannipieri sul genio di Gaudí e sulla Sagrada Familia
Il 4 giugno alle 18, nella chiesa di San Frediano a Pisa, si svolge una conferenza di Luca Nannipieri, storico dell'arte e docente all'Accademia di Belle Arti de L'Aquila. L'evento si concentra su Antoni Gaudí, architetto spagnolo noto per aver progettato la Sagrada Familia. La discussione riguarda il genio dell'architetto e le caratteristiche delle sue opere.
Il noto storico dell'arte Luca Nannipieri, professore all'Accademia di Belle Arti de L'Aquila, tiene giovedì 4 giugno, alle ore 18, negli spazi della chiesa di San Frediano a Pisa, una conferenza su Antoni Gaudí, il grande e visionario architetto spagnolo che ha realizzato la Sagrada Familia a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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