Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie già pronte per i ruoli AGGIORNATO con Puglia

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso per docenti PNRR3 destinato alla scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quanto previsto dal DDG n. 29392025. Le graduatorie sono già disponibili e riguardano diverse regioni, tra cui la Puglia. La pubblicazione riguarda i ruoli per le diverse classi di insegnamento, con i candidati già inseriti nelle liste in attesa di eventuali assegnazioni.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 03I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: tutto pronto per la prova orale

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Sono in corso di pubblicazione le graduatorie del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria. x.com

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