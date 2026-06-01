Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie già pronte per i ruoli AGGIORNATO con Lazio

Da orizzontescuola.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono state pubblicate. La procedura, avviata con il DDG n. 29392025, riguarda i ruoli per le regioni coinvolte. La pubblicazione riguarda anche la regione Lazio, con le liste disponibili per i candidati. Le graduatorie indicano i punteggi e le assegnazioni di ruolo per i candidati ammessi.

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Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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