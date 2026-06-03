Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie già pronte per i ruoli AGGIORNATO con A008

Le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono state pubblicate. La procedura, avviata con il DDG n. 29392025, riguarda le posizioni disponibili e i candidati ammessi. Le liste sono già disponibili e pronte per essere consultate. La pubblicazione riguarda le graduatorie aggiornate, incluse le nuove posizioni A008.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 03I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: tutto pronto per la prova orale

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