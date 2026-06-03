A aprile, l'audience digitale in Italia ha continuato a stabilizzarsi, dopo il rientro alla normalità già osservato a marzo. Il picco registrato a febbraio, causato da eventi di grande rilevanza, si è ridotto. Rispetto allo stesso mese del 2024, gli utenti online sono aumentati del 10%. Tra le piattaforme, News Mediaset ha mostrato risultati positivi.

(Adnkronos) - Il mese di aprile si è caratterizzato per un ulteriore consolidamento dell'audience digitale in Italia dopo il ritorno alla normalità rilevato già a marzo: il picco dovuto ai grandi eventi di febbraio è ormai solo un ricordo. Lo confermano le rilevazioni Comscore: in media i 46 milioni di italiani collegati a internet hanno speso nel mese 73 ore e mezzo, circa un'ora in meno rispetto al mese precedente (-1,6%). Non si tratta però di una saturazione strutturale: il confronto anno su anno evidenzia sia un incremento del 10% del tempo speso totale rispetto ad aprile 2025, sia un balzo in avanti nel tempo medio mensile per visitatore (+9,9%), circa 6 ore e mezza in più nei dodici mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comscore: utenti online in assestamento ad aprile (ma +10% sul 2025). Bene News Mediaset

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