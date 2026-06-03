Como per tutti | un lungo weekend dedicato all’inclusione e alla partecipazione attiva
Dal 12 al 14 giugno, Como ospiterà la manifestazione “Como per Tutti”, promossa da CiaoComo Radio nell’ambito di “CiaoComo per il Sociale”. L'evento trasformerà la città in una grande piazza dedicata all’inclusione e alla partecipazione attiva, offrendo spazi di condivisione e coinvolgimento per i cittadini. La manifestazione si svolge nel fine settimana e mira a sensibilizzare su tematiche sociali attraverso iniziative pubbliche e momenti di confronto.
Dal 12 al 14 giugno Como si trasforma in una grande piazza aperta alla partecipazione, all’inclusione e alla condivisione con “Como per Tutti”, la manifestazione promossa da CiaoComo Radio nell’ambito di “CiaoComo per il Sociale”.Per tre giorni Piazza Cavour e Piazza Perretta diventeranno il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Fan Xian Is Ye Qingmeis Son—He Inherits a Billion-Dollar Empire, Leaving Wang Qinian Stunned!
Notizie e thread social correlati
Tutti gli appuntamenti da non perdere nel lungo weekend del 1° maggio a ComoIl lungo weekend del 1° maggio si avvicina e le previsioni meteorologiche indicano un ritorno del sole a Como.
Anche gli aquiloni di "Artevento" per il lungo weekend dedicato alla Festa del MareNel fine settimana dal 10 al 12 aprile, la città ospita un evento itinerante dedicato alla Festa del Mare, che coinvolge diversi luoghi con attività...
Argomenti più discussi: Como per tutti: quinto convegno Tangram sull'autismo al Teatro Sociale di Como; La Camminata di Como per tutti apre le iscrizioni; Champions League, chi si qualifica tra Milan, Roma, Juve e Como? Combinazioni e classifica avulsa; Capello: Juve, coraggio e personalità se davvero vuoi provarci. Como, vai oltre Nico Paz.
Il centrocampista del Como 1907 intervistato da La Gazzetta dello Sport Modric un modello per tutti i croati La Serie A mi ha insegnato tanto, al Como c'è un gruppo speciale Roberto Colombo Leggi l'articolo facebook
Fabregas (FCI1908): Zanetti è stata una persona importante nel mondo del calcio. Conosce le dinamiche, conosco tutti lì. Alla fine Nico #Paz è un giocatore del Como, al 50%. L’unica cosa che posso dire è che Zanetti non lavora per il Real Madrid e non l x.com
Il Como può ancora sognare di qualificarsi per la Champions League? reddit
La Camminata di Como per tutti apre le iscrizioniDal 12 al 14 giugno Como si trasforma in una grande piazza aperta alla partecipazione, all’inclusione e alla condivisione con Como per Tutti, la manifestazione promossa da CiaoComo nell’ambito di ... ciaocomo.it