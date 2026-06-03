Como per tutti | un lungo weekend dedicato all’inclusione e alla partecipazione attiva

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno, Como ospiterà la manifestazione “Como per Tutti”, promossa da CiaoComo Radio nell’ambito di “CiaoComo per il Sociale”. L'evento trasformerà la città in una grande piazza dedicata all’inclusione e alla partecipazione attiva, offrendo spazi di condivisione e coinvolgimento per i cittadini. La manifestazione si svolge nel fine settimana e mira a sensibilizzare su tematiche sociali attraverso iniziative pubbliche e momenti di confronto.