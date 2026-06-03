Como per tutti | un lungo weekend dedicato all’inclusione e alla partecipazione attiva

Da quicomo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno, Como ospiterà la manifestazione “Como per Tutti”, promossa da CiaoComo Radio nell’ambito di “CiaoComo per il Sociale”. L'evento trasformerà la città in una grande piazza dedicata all’inclusione e alla partecipazione attiva, offrendo spazi di condivisione e coinvolgimento per i cittadini. La manifestazione si svolge nel fine settimana e mira a sensibilizzare su tematiche sociali attraverso iniziative pubbliche e momenti di confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 12 al 14 giugno Como si trasforma in una grande piazza aperta alla partecipazione, all’inclusione e alla condivisione con “Como per Tutti”, la manifestazione promossa da CiaoComo Radio nell’ambito di “CiaoComo per il Sociale”.Per tre giorni Piazza Cavour e Piazza Perretta diventeranno il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Fan Xian Is Ye Qingmeis Son—He Inherits a Billion-Dollar Empire, Leaving Wang Qinian Stunned!

Video Fan Xian Is Ye Qingmeis Son—He Inherits a Billion-Dollar Empire, Leaving Wang Qinian Stunned!

Notizie e thread social correlati

Tutti gli appuntamenti da non perdere nel lungo weekend del 1° maggio a ComoIl lungo weekend del 1° maggio si avvicina e le previsioni meteorologiche indicano un ritorno del sole a Como.

Anche gli aquiloni di "Artevento" per il lungo weekend dedicato alla Festa del MareNel fine settimana dal 10 al 12 aprile, la città ospita un evento itinerante dedicato alla Festa del Mare, che coinvolge diversi luoghi con attività...

Argomenti più discussi: Como per tutti: quinto convegno Tangram sull'autismo al Teatro Sociale di Como; La Camminata di Como per tutti apre le iscrizioni; Champions League, chi si qualifica tra Milan, Roma, Juve e Como? Combinazioni e classifica avulsa; Capello: Juve, coraggio e personalità se davvero vuoi provarci. Como, vai oltre Nico Paz.

La Camminata di Como per tutti apre le iscrizioniDal 12 al 14 giugno Como si trasforma in una grande piazza aperta alla partecipazione, all’inclusione e alla condivisione con Como per Tutti, la manifestazione promossa da CiaoComo nell’ambito di ... ciaocomo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web