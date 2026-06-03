Belen Rodriguez si trova attualmente al fianco di Stefano De Martino, con il quale ha ripreso una relazione. Recentemente si è parlato di un suo possibile coinvolgimento in un nuovo programma in Rai. Intanto, l’attenzione del pubblico e dei media si è riaccesa sulla showgirl, che negli ultimi giorni è tornata sotto i riflettori del mondo dello spettacolo.

Negli ultimi giorni l’attenzione del mondo dello spettacolo si è concentrata nuovamente su Belen Rodriguez. Dopo un periodo particolarmente delicato, caratterizzato da problemi di salute e da numerose indiscrezioni sul suo futuro professionale, la conduttrice argentina sembra intenzionata a ritrovare gradualmente serenità e stabilità. I segnali arrivati dai social e le ultime ricostruzioni pubblicate dalla stampa raccontano di una donna impegnata a rimettere insieme i pezzi della propria quotidianità, circondata dall’affetto delle persone più importanti della sua vita. Come sta Belen? Ecco chi le è accanto in questo momento difficile. Dopo il ricovero avvenuto nei giorni scorsi a Milano, Belen avrebbe iniziato un percorso di recupero fatto di piccoli passi e di una progressiva ripresa delle normali attività. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Come sta Belen adesso? Al suo fianco c’è Stefano De Martino, intanto pare che farà un programma in Rai

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