Come si sta organizzando il municipio dopo la tromba d' aria Strade da ripulire e segnaletica da ripristinare

Dopo la tromba d’aria di questa mattina a Prati Fiscali, il municipio sta preparando interventi per ripulire le strade e ripristinare la segnaletica. Sono in corso operazioni di rimozione di detriti e di sistemazione delle strade danneggiate. La riparazione della segnaletica stradale danneggiata è tra le priorità. Non sono stati segnalati feriti o danni a strutture pubbliche oltre ai danni alle infrastrutture stradali.

Comincia la conta dei danni al municipio III dopo che questa mattina una tromba d’aria ha colpito la zona di Prati Fiscali. “Per ora contiamo 50 alberi pubblici tra quelli caduti e gravemente danneggiati” ha detto a Roma Today il minisindaco Paolo Marchionne, che si trovava nell’area colpita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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