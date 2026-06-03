È stato pubblicato il trailer e il poster del film “Come rapinare una banca”, diretto da David Leitch. La pellicola è un thriller che combina rapine e social media, con Nicholas Hoult nel ruolo principale. Il film, che arriverà prossimamente nelle sale, si concentra su una rapina in banca e presenta scene adrenaliniche e tematiche legate alla tecnologia. Leitch è noto per aver diretto anche “Bullet Train” e “Deadpool 2”.

Disponibili il trailer e il poster di Come rapinare una banca, il nuovo film diretto da David Leitch ( T he Fall Guy, Bullet Train, Deadpool 2 ), che porta sul grande schermo un adrenalinico thriller a base di rapine e social media. Nicholas Hoult ( The Menu, Mad Max: Fury Road ) nel ruolo di Ryan è affiancato da Zoë Kravitz ( The Batman, Big Little Lies ), Anna Sawai ( Sh?gun ) e Rhenzy Feliz ( The Penguin ). Nel cast anche Pete Davidson ( Il re di Staten Island ) e John C. Reilly ( Chicago ). Una banda di rapinatori inizia a documentare e trasmettere i propri colpi sui social media, diventando rapidamente un fenomeno virale sul web. Per fermarli prima del loro colpo più ambizioso, un veterano dell’FBI (John C. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Come rapinare una banca: ecco il trailer del nuovo film con Nicholas Hoult

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COME RAPINARE UNA BANCA – Trailer Ufficiale (2026) | Nuovo Film di David Leitch

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