I vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati inviati negli Stati Uniti per partecipare a un addestramento avanzato. Durante il soggiorno in Indiana, hanno applicato tecniche di soccorso innovative e migliorato le proprie capacità operative. L’esperienza all’estero porterà modifiche nelle procedure di intervento locali, con un possibile aggiornamento delle metodologie di intervento e formazione del personale.

Quali tecniche avanzate hanno portato i pompieri di Civitavecchia negli USA?. Come cambieranno i soccorsi locali dopo l'esperienza in Indiana?. Cosa hanno imparato gli esperti durante le simulazioni H.O.T. Evolutions?. Quali nuove tecnologie verranno integrate nei distaccamenti del territorio?.? In Breve Esperti D’Elia e Garofalo hanno operato presso l'Indiana Convention Center e Lucas Oil Stadium.. Esercitazioni H.O.T. hanno previsto simulazioni con termocamere e uso di autorespiratori.. L'addestramento ha coinvolto 16 campi specializzati distribuiti sul territorio di Indianapolis.. Le nuove metodologie beneficeranno il distaccamento di porta Tarquinia e il Comando di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitavecchia all’Fdic: l’eccellenza dei Vigili del Fuoco negli USA

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