Via Gallenga incendio negli studi medici sopra supermercato | in azione Vigili del Fuoco

Oggi nel pomeriggio si è sviluppato un incendio negli studi medici e negli uffici situati sopra un supermercato in via Gallenga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno operando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La zona è stata evacuata e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi quando del fumo nero è iniziato ad uscire da un ufficio al piano superiore della struttura È in corso un intervento dei Vigili del Fuoco iniziato nel pomeriggio di oggi in via Gallenga: si registra un incendio che ha interessato i locali adibiti a uffici e studi medici situati al di sopra del punto vendita Coop. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di uno studio sanitario per cause ancora non conosciute. I Vigili del Fuoco hanno fatto sapere che l’incendio è attualmente sotto controllo e circoscritto, e quindi prossimo a essere domato anche per quanto riguarda i piccoli focolai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: L’abitazione in fiamme: vigili del fuoco in azione per domare l’incendio