Cinzia Paolini stona durante un’esibizione diploma comprato? Il web l’asfalta

Durante un’esibizione, Cinzia Paolini ha sbagliato alcune note, attirando commenti critici online. La donna, nota per la partecipazione a Uomini e Donne, aveva annunciato di aver ottenuto un diploma di canto, menzionandolo anche nelle puntate del programma. Tuttavia, il video dell’errore ha scatenato reazioni di dubbio sui social, con alcuni utenti che hanno ipotizzato che il diploma fosse stato acquistato. Nessuna conferma ufficiale è stata data sulla provenienza del titolo.

La dama di Uomini e Donne Cinzia Paolini ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento per lei molto importante, ovvero ha conseguito il tanto agognato diploma di canto, di cui ha fatto menzione anche nel corso delle ultime puntate di UeD. Successivamente, poi, la donna ha condiviso un video durante il quale si esibisce in pubblico dando luogo ad una performance reputata da molti discutibile. Sul web, infatti, è scoppiato in poco tempo il caos. La discutibile esibizione di canto di Cinzia Paolini che scatena l’ilarità del web. Cinzia Paolini si è diplomata finalmente in canto, raggiungendo un grande traguardo che desiderava da tempo. Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, la dama si è anche esibita nel corso di una sfilata sfoggiando la sua voce e guadagnandosi molte critiche dai presenti e dal pubblico da casa. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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LAURA PAUSINI canta L'INNO

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